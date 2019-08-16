Общество

Все псковские школы оборудованы кнопками тревожной сигнализации

Состояние антитеррористической защищенности объектов образования в период проведения Дня знаний обсудили члены городской антитеррористической комиссии в четверг, 22 апреля, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Представители управления образования администрации Пскова заверили, что в настоящее время все образовательные учреждения города оборудованы кнопками тревожной сигнализации, входные домофоны установлены во всех 55 детских садах и 16 школах (57%), системы видеонаблюдения - в 23 школах (82%) и 21 детском саду (38%), профессиональная охрана осуществляется в 10 учреждениях (9%).

Для подготовки к новому учебному году из городского бюджета на ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях выделено более 67 млн рублей. Из них на проведение капитального ремонта ограждений было предусмотрено свыше 6 млн рублей. В частности, были обновлены ограждения вокруг территорий детских садов № 27 и № 37, а также лицеев № 10 и № 20.

Также члены комиссии рассмотрели вопрос о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности и охране общественного порядка в Единый день голосования 8 сентября, когда в Пскове пройдут выборы депутата городской Думы и депутата областного Собрания.

По словам заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пскову Алексея Ильина, с 6 сентября все 14 избирательных участков, задействованных в выборах, будут взяты под круглосуточную охрану.

Всего в охранных мероприятиях будут участвовать 76 сотрудников полиции и 16 бойцов Росгвардии.