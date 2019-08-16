Общество

Зачем нужен личный кабинет застрахованного лица? ИНФОГРАФИКА

«Личный кабинет застрахованного лица» - один из ключевых сервисов по индивидуальному информированию граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.

Доступ к личному кабинету могут получить все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте www.gosuslugi.ru

Сервис, в частности, позволяет застрахованному лицу получить информацию о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости, подать заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации или заявление о выдаче дубликата или переоформлении полиса ОМС.

Подробнее о доступности и списке услуг сервиса смотрите на инфографике, подготовленной пресс-службой ВСС.