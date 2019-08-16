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Общество

Профсоюзные активисты системы образования Псковского района проведут августовское совещание в «Хилово»

22.08.2019 21:59|ПсковКомментариев: 0

Совещание Псковского районного Совета профсоюзных организаций образовательных учреждений состоится 23 августа на базе профсоюзного санатория «Хилово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковоблсовпрофа.

С докладом «Характеристика бюджетного процесса Псковской области в 2019 году и предложения СОП Псковский облсовпроф по мерам, направленным на дальнейшее повышение и совершенствование заработной платы работников образования в рамках подготовки проекта единых рекомендаций на 2020 год» перед участниками совещания выступил председатель областного профсоюзного объединения Ульяна Михайлова.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль представит профсоюзным активистам информацию о социально- экономическом положении работников образования Псковской области. Заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности облсовпрофа Николай Марушевский - о системе социального партнерства, направленного на регулирование социально-трудовых отношений работников и работодателей в сфере образования.

Председатель Псковской районной организации профсоюза работников образования Вера Чапчук ознакомит участников встречи с предложениями по проведению акции профсоюза в преддверии парламентских слушаний в Государственной Думе в форме обращений, писем, телеграмм в адрес депутатов Государственной Думы, заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич - с ходом подготовки к Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2019 году.

Профсоюзные активисты обсудят социально-экономическое положение работников образования в Псковском районе, а также реализацию федерального проекта образования «Учитель будущего».

В рамках встречи для них будет организована экскурсия по профсоюзному санаторию «Хилово».

Теги: #Псковский облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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