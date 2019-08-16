Общество

Псковичи могут принять участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей России»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей России» - проекте по патриотическому воспитанию и формированию дружественных связей между странами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете конкурса «Расскажи миру о своей России», прием заявок идет до 20 сентября.

«В России есть много хорошего, чем мы можем гордиться. В своих конкурсных работах «Расскажи миру о своей России» участники могут рассказать о своей малой Родине всей стране и всему миру - чем они гордятся, что любят, кто такие россияне, чем мы живем, чем дышим», - отметили в оргкомитете.

По словам организаторов, 90% присланных на конкурс работ посвящено рассказам о малой Родине. «Дети выбирают самые яркие, интересные факты из жизни своего города, села и повествуют об этом в своих работах. Например, у оленеводов есть традиция - когда рождается ребенок, ему дарят олененка и свой символ, которым он в будущем помечает все свое стадо. В Енисейске есть «Музей коврика» и «Музей рубанка». А Москва зарекомендовала себя как скейт-столица мира. Великие Луки являются центром воздухоплавания в России, и каждое лето там проводятся соревнования по полету на воздушных шарах», - рассказали в оргкомитете.

К участию приглашаются все желающие, возрастных ограничений нет, но большинство участников в 2018 году - дети в возрасте от 6 до 16 лет. На конкурс уже поступило 1500 работ из более 400 городов и сел 70 регионов Российской Федерации. В этом году мы ожидаем более 3 000 участников из всех 85 субъектов РФ. В прошлом году из Псковской области на конкурс поступило 6 работ, в этом году - пока пришла одна работа из Пскова.

Работы победителей транслируются на площадках Государственного центрального музея современной истории России, Русского этнографического музея в Санкт-Петербурге, проводятся интерактивные выставки в рамках городских мероприятий. Лучшие работы размещаются на интернет-ресурсах конкурса и используются для продвижения регионов, развития внутреннего туризма и создания положительного имиджа России за рубежом. Важно, что изложение происходит на английском или французском языках, благодаря чему иностранные граждане могут легко ознакомиться с работами и узнать что-то новое и хорошее о России.

Организаторы - министерство просвещения РФ, Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и Академия инновационного образования и развития.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в Москве и в 2019 году будет приурочена ко Дню народного единства.