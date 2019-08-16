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Общество

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей области с 75-летним юбилеем со дня образования региона

23.08.2019 09:40|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравляет с 75-летним юбилеем со дня образования региона.

«Псковская земля за свою тысячелетнюю историю сыграла важнейшую роль в защите российских рубежей и формировании русской православной культуры.

За прошедшие века её жителям пришлось столкнуться с множеством вызовов, однако из всех испытаний они выходили победителями, сохраняя за Псковской землей статус важного культурного и религиозного центра, на который Россия всегда могла опереться.

Сегодня силами своих жителей Псковская область бережет и приумножает наследие предков. Нет никаких сомнений, что общими усилиями мы сможем добиваться всё больших побед. Нам есть, чем гордится, и мы уверенно движемся вперед.

Поздравляю вас с праздником! Искренне желаю каждому жителю Псковской области здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашей земли!» - говорится в тексте поздравления.

Статистические факты о Псковской области: к 75-летию образования

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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