Общество

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей области с 75-летним юбилеем со дня образования региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравляет с 75-летним юбилеем со дня образования региона.

«Псковская земля за свою тысячелетнюю историю сыграла важнейшую роль в защите российских рубежей и формировании русской православной культуры.

За прошедшие века её жителям пришлось столкнуться с множеством вызовов, однако из всех испытаний они выходили победителями, сохраняя за Псковской землей статус важного культурного и религиозного центра, на который Россия всегда могла опереться.

Сегодня силами своих жителей Псковская область бережет и приумножает наследие предков. Нет никаких сомнений, что общими усилиями мы сможем добиваться всё больших побед. Нам есть, чем гордится, и мы уверенно движемся вперед.

Поздравляю вас с праздником! Искренне желаю каждому жителю Псковской области здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашей земли!» - говорится в тексте поздравления.