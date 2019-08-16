25 лет назад вышел указ о разработке и создании государственной автоматизированной системы «Выборы»

Решение о создании государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»), предназначенной для автоматизации избирательных действий, принято указом президента РФ 23 августа 1994 года.
Генеральный заказчик системы - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Представитель заказчика — Федеральный центр информатизации при ЦИК России. Система создана в Научно-исследовательском институте «Восход» (ФГУП НИИ «Восход»).
Первое использование системы в масштабах страны было произведено в декабре 1995 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
ГАС «Выборы» — это территориально-распределенная, телекоммуникационная, автоматизированная система для реализации информационных процессов в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов всех уровней, а также для автоматизации деятельности избирательных комиссий в межвыборный период.
Как рассказала руководитель информационного центра Избирательной комиссии Псковской области Ангелина Иванова, формированию кадров системных администраторов, которые осуществляют техническую эксплуатацию КСА ГАС «Выборы» в избирательных комиссиях, уделяется большое внимание. Создана специальная система обучения, основной задачей которой является поддержание требуемого уровня профессиональной подготовки специалистов и пользователей ГАС «Выборы». Все системные администраторы проходят обучение по очной форме и получают сертификаты на право эксплуатации КСА и удостоверения специалистов ГАС «Выборы».
В Псковской области работу ГАС «Выборы» обеспечивают 30 специалистов. Самым первым системным администратором стала Татьяна Крюкова, которая в дальнейшем возглавила информационный центр облизбиркома. Пять специалистов: Татьяна Волобоева (Себеж),Татьяна Снеткова(Невель), Жанна Леонова(Великие Луки), Илона Мельникова (Пустошка) и Евгений Смирнов (Локня) работают в системе почти с самого начала.
Отметим, что одной из главных задач, решаемых в автоматизированной системе, является обеспечение открытости процедуры выборов, доступность и достоверность полученных данных, что соответствует стандартам демократического общества.
Реализация такой возможности обеспечивается технологиями подсистем Интернет-портала и мобильного портала, а также правом общественного контроля за функционированием ГАС «Выборы» в соответствии с федеральными законами. Комплексы системы удовлетворяют требованиям российского избирательного законодательства и европейских стандартов электронного голосования.
Система ГАС «Выборы» предоставляет возможность:
Необходимо отметить, что ГАС «Выборы» - это динамическая система, которая постоянно совершенствуется с учетом новаций избирательного законодательства и научно-технических достижений в области информационных технологий.