Общество

25 лет назад вышел указ о разработке и создании государственной автоматизированной системы «Выборы»

Решение о создании государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»), предназначенной для автоматизации избирательных действий, принято указом президента РФ 23 августа 1994 года.

Генеральный заказчик системы - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Представитель заказчика — Федеральный центр информатизации при ЦИК России. Система создана в Научно-исследовательском институте «Восход» (ФГУП НИИ «Восход»).

Первое использование системы в масштабах страны было произведено в декабре 1995 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

ГАС «Выборы» — это территориально-распределенная, телекоммуникационная, автоматизированная система для реализации информационных процессов в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов всех уровней, а также для автоматизации деятельности избирательных комиссий в межвыборный период.

Как рассказала руководитель информационного центра Избирательной комиссии Псковской области Ангелина Иванова, формированию кадров системных администраторов, которые осуществляют техническую эксплуатацию КСА ГАС «Выборы» в избирательных комиссиях, уделяется большое внимание. Создана специальная система обучения, основной задачей которой является поддержание требуемого уровня профессиональной подготовки специалистов и пользователей ГАС «Выборы». Все системные администраторы проходят обучение по очной форме и получают сертификаты на право эксплуатации КСА и удостоверения специалистов ГАС «Выборы».

В Псковской области работу ГАС «Выборы» обеспечивают 30 специалистов. Самым первым системным администратором стала Татьяна Крюкова, которая в дальнейшем возглавила информационный центр облизбиркома. Пять специалистов: Татьяна Волобоева (Себеж),Татьяна Снеткова(Невель), Жанна Леонова(Великие Луки), Илона Мельникова (Пустошка) и Евгений Смирнов (Локня) работают в системе почти с самого начала.

Отметим, что одной из главных задач, решаемых в автоматизированной системе, является обеспечение открытости процедуры выборов, доступность и достоверность полученных данных, что соответствует стандартам демократического общества.

Реализация такой возможности обеспечивается технологиями подсистем Интернет-портала и мобильного портала, а также правом общественного контроля за функционированием ГАС «Выборы» в соответствии с федеральными законами. Комплексы системы удовлетворяют требованиям российского избирательного законодательства и европейских стандартов электронного голосования.

Система ГАС «Выборы» предоставляет возможность:

Гражданам получать через сеть Интернет, мобильную связь информацию о кандидатах и политических партиях и сделать осознанный выбор при голосовании. Так же граждане имеют возможность наблюдать за ходом избирательной кампании через сеть Интернет и знакомиться с результатами голосования по протоколам участковых избирательных комиссий.

Политическим партиям, кандидатам, наблюдателям, средствам массовой информации наблюдать за ходом подготовки и проведения избирательной кампании, сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, а так же знакомиться с перечнем подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе, финансовых отчетах о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений. Политические партии, кандидаты и наблюдатели имеют возможность получать в день голосования в оперативном режиме информацию о предварительных итогах выборов и осуществлять контроль за подведением итогов голосования.

Избирательным комиссиям использовать систему в качестве инструмента при выполнении действий на всех этапах подготовки и проведения выборов, референдума с момента их назначения до официального опубликования результатов, использовать систему в повседневной деятельности, а так же обеспечивать повышение качества и оперативности работы избирательных комиссий, сократив долю ручного труда за счет автоматизации функций.

ГАС «Выборы» не имеет отечественных и зарубежных аналогов, поскольку в других системах подобного назначения автоматизируется, как правило, только заключительный этап избирательного процесса - подсчет голосов.

Необходимо отметить, что ГАС «Выборы» - это динамическая система, которая постоянно совершенствуется с учетом новаций избирательного законодательства и научно-технических достижений в области информационных технологий.