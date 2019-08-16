Общество

С начала года более 1200 жителей Псковской области оценили услуги ПФР через систему «Ваш контроль»

Жители Псковской области могут оценить услуги ПФР через систему «Ваш контроль». Система «Ваш контроль» дает возможность оценить ключевые услуги ПФР, предоставление которых организуется в клиентских службах Фонда и в многофункциональных центрах.

«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого граждане могут выставлять оценки государственным органам, был запущен в 2013 году. Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ПФР, оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», портал госуслуг, так и при участии в SMS-опросе. SMS-опрос осуществляется по 13 государственным услугам:

- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

- Прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля, о переходе в НПФ или о переходе в ПФР из НПФа.

- Установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

- Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

- Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

- Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

- Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

- Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

- Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.

- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

- Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

- Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

- Прием заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений.

При посещении клиентской службы ПФР у гражданина берется согласие на участие в бесплатном SMS-опросе. При этом номер его мобильного телефона заносится в программно-технический комплекс. Через некоторое время гражданин может получить SMS с номера 0919 следующего содержания: «Вы обращались в ПФР. Пожалуйста, оцените качество оказанных услуг, отправив в ответ бесплатное SMS с оценкой от 1 до 5».

Отметим, что с начала года 1281 житель оценил услуги ПФР через систему «Ваш контроль». Средняя оценка работы сотрудников учреждений ПФР области составила – 4,96%, а доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления госуслуг – 99,01%.

Отделение ПФР по Псковской области приглашает граждан принять участие в SMS-опросах. Мнение жителей региона очень важно для нас, мы всегда стремимся учитывать поступившие предложения и постоянно работаем над повышением качества оказания государственных услуг.