Общество

Опрос выявил большое количество сторонников самолечения среди россиян

В ходе опроса было выявлено, что среди россиян сторонниками самолечения являются 60%. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, 31% опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к знахарям и целителям. Сторонниками народной медицины, которую добавляют к основному курсу лечения, стали 9% россиян.

К врачам общаются 74% респондентов в случае странных для них симптомов болезни или при крайне тяжелом состоянии.

Гомеопатией, а также биологически активными добавками предпочитают лечиться всего 5% жителей России.