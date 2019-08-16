Общество

Путин отметил вклад Псковской области в становление и развитие России

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона, отметив их вклад в становление и развитие российской государственности. Соответствующая телеграмма опубликована нa сайте Кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Родина мужественных, талантливых, искренне любящих Отечество людей – древняя псковская земля внесла значимый вклад в становление и развитие российской государственности, вписала яркие, незабываемые страницы в ратную летопись страны», – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Псковская область стала источником вдохновения для выдающихся русских писателей, поэтов, музыкантов, художников, зодчих.

Путин также отметил, что жители региона гордятся своей историей и активно содействуют укреплению экономического потенциала Псковской области, решению ключевых задач социальной сферы, а также они воспитывают в подрастающем поколении бережное отношение к природе, уникальным памятникам архитектуры и искусства.