Общество

Сегодня многое делается не только для сохранения истории региона, но и для его развития - Александр Козловский

Депутат Государственной думы РФ Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с 75-летием со дня основания.

В поздравительном обращении говорится, что Псковская область – один из древнейших приграничных регионов с богатой боевой историей, уникальным культурным наследием. Это земля с особенными духовными обычаями, традициями милосердия, созерцания. Вера всегда была одним из несущих столпов, на которых держался наш древний край. В каждом из городов Псковской области находится свой неповторимый храм – символ духовного богатства русского народа.

Псковская земля издревле прославляла Россию подвигами своих жителей: уникальные места крупных исторических сражений, два города Воинской Славы, партизанские поселки – все это говорит, что здесь на протяжении многих столетий живут герои, настоящие патриоты, люди, верные долгу и Родине.

«И сегодня наш край богат тружениками и патриотами, людьми неравнодушными, почитающими свою малую родину, настоящими героями. Они сражаются за свободу России и становятся примером для всего мира, как десантники Шестой роты; они прославляют свой край своими спортивными достижениями, как псковичи-Олимпийские чемпионы, они – известные актеры и режиссеры, талантливые деятели искусства», - подчеркивает Александр Козловский.

По словам депутата, сегодня многое делается не только для сохранения истории региона, но и для его развития. Псковская область становится более современной, уютной. Она привлекает туристов сочетанием древней архитектуры, уникальных церквей и современной инфраструктуры.

«Убежден, что и впредь наш край будет славится тем, как бережно его жители относятся к наследию своих прославленных предков, и как интенсивно и уверенно регион движется вперед.

Желаю всем жителям своей родной земли здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, направленных на процветание родной земли! С праздником!», - поздравил жителей региона Александр Козловский.