Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - ситуация с несанкционированными свалками мусора в городской черте и пригородах, рекреационных зонах и гаражных кооперативах. Кто должен выполнять эту работу, почему свалки появляются? Нет инфраструктуры от регионального оператора? Маленькие штрафы? Отсутствие экологической культуры?

Звоните в студию по телефону прямого эфира - 56-73-72, чтобы поделиться своим мнением или сообщить о несанкционированной свалке.