Общество

Умер актер из фильма «Следствие ведут знатоки»

Заслуженный артист России Виктор Власов, проработавший в Московском академическом театре им. Маяковского 40 лет, умер в четверг в возрасте 65 лет. Об этом сообщили в театре, пишет «Деловой Петербург».

«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом пройдет 24 августа.

Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. Окончил ГИТИС в 1974 году, после чего поступил в Театр имени Владимира Маяковского, где был задействован в постановках «Ревизор», «Иван-царевич», «Беседы с Сократом», «Аристократы», «Женитьба», «На чемоданах» и многих других.

Актер известен по фильмам «Следствие ведут знатоки», «Жизнь Клима Самгина», «Исаев», «Черемушки»