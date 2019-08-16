Общество

«Акценты» Донецкого: В поисках мэра, ЮНЕСКО как бренд и Юлия Пересильд из Ада

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Под ковром. На фоне избирательной кампании развивается интрига с избранием главы города Пскова.

Цацка или опция? Включение памятников Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО пока остается не более чем хорошей новостью.

«Я уезжала из Ада». Псковичи обсуждают резонансное интервью актрисы Юлии Пересильд ютуб-каналу «А поговорить?».

До единого дня голосования 8 сентября осталось две недели. Можно сказать, что избирательная кампания выруливает на финишную прямую. Напомню, что в Пскове в нынешнем политическом сезоне выбирают (точнее довыбирают) двух депутатов – в областное Собрание по одномандатному округу №2 и в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу №13. Так уж совпало, что, собственно, это один район – ближнее и дальнее Запсковье.

В шести муниципалитетах области – Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском – выбирают глав районов. В кампании участвуют порядка сорока кандидатов. Если подсчитать, то в среднем на одно вакантное кресло главы района претендует примерно шесть человек. Плюс несколько избирательных кампаний в волостях. На сайте Избиркома Псковской области выборы названы конкурентными, и с этим тезисом нельзя не согласиться. Выборы действительно конкурентные, особенно в районах, но, как отмечают наши немногочисленные политнаблюдатели в своих обзорах, мало интересные.

В том смысле, что журналисты всегда ждут от любых выборов какой-то движухи, «скандалов, интриг, расследований», а тут - тишина, мир да гладь, Божья благодать. Ну, или почти благодать.

Я вот, к примеру, живу как раз на Запсковье, и я в этом году избиратель. Выбираю и депутата областного Собрания, и депутата в Псковскую городскую Думу. Однако в мой почтовый ящик еще не принесли ни одной агитационной листовки, не говоря уж о газетах. Такое впечатление, что агитация проходит на третьем уровне секретности.

Тогда как в прежние годы нас буквально заваливали пропагандистской макулатурой. Чем занимаются кандидаты, не очень понятно. Подозреваю, что многие избиратели о сентябрьских выборах даже и не догадываются. В связи с чем, в полный рост встает проблема явки. Если на избирательные участки придет процентов 10 псковичей, то это, конечно, будет и провал, и позор. Я сейчас говорю о городе Пскове. В районах ситуация по определению другая.

Районы у нас малолюдные, с деревенским образом жизни. То есть жители друг друга более-менее знают чуть ли не в лицо. Фигурально выражаясь, спят, накрывшись одним одеялом. Все всё видят. Ничего не утаишь, не скроешь. Кто, где, что да как? В одном конце пукнули, в другом сказали: «Фу». Политика вершится по обычаю - на кухнях да на лавочках, на которых перетираются свежие сплетни. В таких электоральных условиях традиционная агитация теряет смысл. Можно сказать, что люди свой выбор уже сделали. В своих головах. Но вот вопрос – дойдут ли они ножками до избирательных участков? Или отправятся в лес – по грибы? То есть, опять же, встает проблема явки. Мне представляется, что именно процент явки станет главной интригой Единого дня голосования на Псковщине.

На этом фоне развивается другая интрига – скрытая. По выборам главы города Пскова. Произойдет это событие в ближайшие месяц-два. Опять же, напомню, что по уставу глава города избирается из состава депутатов Псковской городской Думы самими же депутатами.

Сейчас полномочия главы исполняет Елена Полонская. Но избавится ли она от приставки «и. п»? Это, как пелось в детской песенке, для маленькой такой компании огромный такой секрет.

Есть версия, что после того, как кандидат от «Единой России» Галина Наваленная победит в округе (а власти предержащие, похоже, в ее победе совершенно не сомневаются) и придет в гордуму, то именно она и станет главным претендентом на вакантное кресло мэра. Возможно, ее кандидатура согласована в Доме Советов, где стремятся к полному контролю над областным центром. Повторюсь, это всего лишь гипотеза. Но представим, что это именно так.

Как это будет выглядеть? А так, что городские депутаты должны будут согласиться с правилами игры, которые им навязывает губернская власть. Выглядеть это будет, согласитесь, не очень красиво и не очень прилично. Выглядеть это будет так, что мундепы – они мундепы и есть. Мурзилки. Бессмысленные и покорные. Поэтому, в эту версию верить не очень хочется. Все-таки древний Псков с его демократическим прошлым достоин лучшего.

А я продолжаю. Минуло полтора месяца, как памятники древнего Пскова вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И чем дольше длится век, тем все явственней набухает вопрос: «А дальше-то что?». Ситуация один в один, как с пресловутой Ганзой. Завышенные ожидания, и неминуемое разочарование. Нам как минимум лет 15, а то и все 20 пели, что вот, войдем в список ЮНЕСКО, и на елках апельсины зацветут. В Псков приедут толпы китайских и всяких других туристов, прельщенные притягательным брендом - «список всемирного наследия ЮНЕСКО» (а ЮНЕСКО, вне всяких сомнений, бренд, да еще какой!), и регион начнет получать всяческие дивиденды. Но пока что никаких толп китайских туристов (и не китайских тоже) на улицах Пскова не наблюдается.

Более того, не наблюдается и бренда ЮНЕСКО. Будто и не Псков с окрестностями включены в список. Даже таблички с информацией у храмов отсутствуют. Ну, включили и включили в список. Повесили цацку на лацкан. Повесили и забыли. Между тем, всякому маркетологу понятно, что бренд – это не цацка, а опция, работающая на держателя бренда. В принципе, ЮНЕСКО и есть такая опция. Джинсы могут быть одинакового качества, но наличие бренда, допустим, «Ливайс» дает неоспоримые преимущества. При прочих равных покупатель выберет известный бренд. На рынке десятки газированных напитков, и многие из них куда вкусней, чем «Кока-Кола», но люди предпочитают именно «Коку», просто потому, что это бренд, с детства засевший в мозгах.

Я прекрасно понимаю, что культурное наследие – это не джинсы и не «Кока-Кола», тут все гораздо сложней и опосредованней, но механизм воздействия тот же: на многих людей (потенциальных туристов) бренд ЮНЕСКО действует гипнотически.

Так давайте, раскручивайте его, продвигайте, распространяйте, транслируйте во все утюги, разумеется, в связке с достопримечательностями Пскова. Тишина. Ничего не происходит. Уж летний туристический сезон близится к концу, а Германа, то бишь обновленного бренда, все нет.

Хорошо хоть в Википедии появилась строчка: «Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО». Может, кто-то прочитает и возжелает съездить, прельстится известной аббревиатурой, привлекающей внимание потенциальных путешественников.

Я прекрасно понимаю, что достопримечательности, включенные в список ЮНЕСКО, как были замечательными до, так и остались замечательными после, и сам бренд ничего в их материальной судьбе не изменит. Но в том-то и штука, что бренд – явление виртуальное, руками его не пощупаешь. А вот восприятие, сфера духовных запросов - совсем другое дело.

Это как признание. Режиссер снял гениальный фильм, и многие ценители понимают, что фильм гениален. Но вот картину выдвигают на премию «Оскар», и фильм этот «Оскар» выигрывает. И режиссер, и его творение тут же получают совершенно иной статус, и совершенно другие, гораздо большие, возможности. Гонорары, бюджеты, предложения увеличиваются для режиссера в разы. То есть фильм был бы гениальным и без всякого «Оскара», но возможностей было бы меньше. Аналогии, как известно, всегда хромают, но можно смело сказать: исторический Псков получил своего «Оскара», и что? Пока, как ни странно, ничего.

И я завершаю. На исходе прошлой недели на интернет-канале ЮТуб вышла передача Ирины Шихман «А поговорить?» с участием популярной актрисы, уроженки Пскова Юлии Пересильд. Если кто не видел, советую посмотреть. На мой взгляд, Юлия Пересильд открылась в этом интервью с новых сторон, мы узнали много неожиданного о ее политической позиции и о личной жизни, но вот несколько ее высказываний про малую родину зацепили псковичей, и в сети ожидаемо началось бурление известных субстанций.

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Цитирую: «Уезжая из Пскова - я уезжала из ада! В 90-е: стреляли, ВДВ, алкоголики, драки, наркоманы. На городской дискотеке могли взять газовый пистолет и начать стрелять». (Конец цитаты). И еще: «Псковичи же такие ребята… Скобари. Любят уничтожить нового, приезжего человека. А ну-ка, кто у нас тут приехал из Москвы? Сейчас мы его размажем!». (Конец цитаты).

Народ в соцсетях возмутился. «Ах, она назвала Псков «адом». Да какое право имела! Да наврала!». Я бы сказал: преувеличила, сгустила краски. Разумеется, демонизировать Псков 90-х не стоило: и алкоголиков, и драк, и уж тем более наркоманов у нас не больше, чем в любом другом городе России, а может и поменьше. Я жил в 90-ые и никакого Ада не видел.

А на правах «адвоката Дьявола» скажу, что все-таки Юлия Пересильд по образованию не только актриса, но и режиссер, а значит, ей нужна некая драматургия, контраст, вот она добавила черного. Всех возмутили слова про псковский Ад, но почему-то не заметили слов про Рай. Цитирую: «Сейчас же, когда вижу Финский парк - думаю, что Европа какая-то. Даже велосипеды в аренду есть». И еще: «Дико не хватает этого города, этих людей. Здесь меня - в хорошем смысле - опускают на землю. Здесь все чуть проще. Псков помогает дышать». (Конец цитаты). Так что не все так однозначно с уроженкой Пскова Юлией Пересильд, как представляют ее недоброжелатели, которых, признаем, у нас в городе много. О чем она, кстати, тоже сказала. В общем, смотрите интервью, и гордитесь, либо негодуйте. Для этого и делаются такие интервью.

И последнее. Сегодня большой юбилей – 75 лет создания Псковской области. Многие жители даже не подозревают, что до 1944 года такого субъекта как Псковская область не существовало. После упразднения Псковской губернии в 1927 году мы были частью Ленинградской области. И вот после освобождения от оккупантов Сталин принял решение вновь создать такую отдельную административную единицу как Псковская область, которая существует 75 лет. Поздравляю!

Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий