Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый детсад в ЖК «Европа»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый детский сад «Малышок» на улице Пражская, 8/12 (первый этаж) в ЖК «Европа» в деревне Борисовичи Псковского района. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, визит состоялся сегодня, 23 августа.

Глава Псковского района Наталья Федорова рассказала губернатору, что сейчас в детсад ходят около 30 детей, однако, заняты все 60 мест.

Михаил Ведерников посетил одну из 4 групп учреждения - «Гномики». Также он осмотрел пищеблок, туалеты, спортивно-музыкальный зал и детскую площадку. В конце обхода выразил удовлетворение состоянием сада и поблагодарил за экскурсию.

Напомним, строительство и открытие этого детсада осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Демография», в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. «Малышок» - филиал МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» - работает с июня 2019 года.

«В учреждении созданы современные условия для воспитания и содержания детей: просторные групповые, оснащенные необходимым игровым, обучающим, развивающим, оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Территория яслей имеет ограждение по всему периметру, оборудованные прогулочные площадки, создана доступная среда для воспитанников с ОВЗ, установлена система наружного видеонаблюдения», - отметили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас в 4 группах этого дошкольного учреждения - 60 детей. Ими занимаются 8 педагогических работников (2 вакансии) и 5 человек из обслуживающего персонала: заведующий хозяйством, младшие воспитатели, рабочий по кухне.

Руководит же детсадом заместитель директора по воспитательной работе с дошкольниками Родинской средней общеобразовательной школы Наталья Кравчук.

Площадь помещений детсада - 603,4 кв. м. Количество детских площадок - 4. Кроме того, в учреждении есть спортивно-музыкальный зал, 4 групповые комнаты, 4 совмещенные со спальными помещениями игровые комнаты, 4 раздевальные-приемные (для детей), 6 туалетов (4 - для детей, 2 - для персонала), кухонный и медицинский блоки.