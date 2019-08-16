Общество

Зарплата менеджера по развитию в Пскове почти в два раза меньше коллег в Москве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по развитию в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, менеджер по развитию в Пскове в среднем получает 66 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 120 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге -

98 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 74 000 рублей, Великий Новгород - 66 000 рублей, Смоленск - 66 000 рублей, Ленинградская область - 82 000 рублей в месяц.