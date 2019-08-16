Общество

Торжественный прием губернатора в честь 75-летия образования Псковской области прошел в Приказной палате

Сегодня, 23 августа, в Приказной палате Псковского Кремля состоялся торжественный прием губернатора региона Михаила Ведерникова в связи с 75-летием образования Псковской области.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, во вступительном слове к присутствующим Михаил Ведерников подчеркнул, что «Псковская земля сыграла важнейшую роль в становлении российского государства и культуры».

Губернатор отметил, что Псковская область участвовала во всех значимых событиях в истории России. «Мы гордимся своим прошлым и всегда будем относиться к нему с уважением», - заявил глава региона. По его словам, трудолюбие, терпение и умение выходить победителем из любой ситуации всегда были главными качествами псковичей.

Михаил Ведерников обратил внимание, что общими усилиями за последние десятилетия Псковская область добилась значительных результатов во всех сферах деятельности, и федеральные и региональные награды, которые вручили сегодня выдающимся жителям региона, на примере показывают значимость данных результатов.

Затем глава региона вручил 34 награды жителям Псковской области за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области.

С ответным словом выступила председатель районного Собрания депутатов Новоржевского района Валентина Меркулова: «Для меня большая честь сегодня присутствовать в этом зале на праздновании очередной годовщины Псковской области». От себя лично и от всех награжденных она высказала слова признательности за высоко оцененный труд.

С поздравительной речью к гостям и присутствующим на торжественной церемонии обратился также заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак: «Сегодня много было сказано о процветании Псковской области, в основе этих страниц лежат жители Псковского региона».

Андрей Турчак выразил надежду, что власти и жители смогут сделать так, чтобы Псковская земля развивалась, а жизнь была качественной и доступной. Он подчеркнул, что такой земли как Псков и таких людей нет нигде.

«Это залог нашего успеха», - добавил он. - Крепости сил душевных и физических, чтобы нас хватало на те цели, которые мы ставим».

Затем Андрей Турчак вручил три награды за вклад в развития туризма в Псковской области, за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность, за добросовестный труд и вклад в развитие институтов гражданского общества и активную общественную позицию.

Глава Новосокольническом района Виталий Соловьев в свою очередь отметил, что врученные награды - это оценка труда псковичей. Он выразил благодарность Михаилу Ведерникову, за то, что власти региона помнят людей труда.

«На местах мы будет поддерживать решения, направленные на повышения качества жизни населения», - подчеркнул он.