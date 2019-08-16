Общество

В Пскове и Великих Луках к 75-летию Псковской области открылась фотовыставка достопримечательностей

В Пскове и Великих Луках открылась уличная фотовыставка, приуроченная к 75-летию региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в праздничный день, 23 августа, в областном центре экспозицию осмотрели Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководители Пскова Елена Полонская и Александр Братчиков и гости юбилейных мероприятий, в том числе представители Республики Беларусь и Республики Коми.

И.п. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова рассказала, что уже сейчас экспозиция привлекает к себе повышенное внимание как туристов, так и жителей Пскова. Экскурсоводы рядом со стендами рассказывают гостям о главных достопримечательностях региона и событийных мероприятиях.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что практика организации подобных фотовыставок был перенят у Москвы и Калининградской области. «Надеюсь, нововведение придется всем по душе. Экспозиции будут постоянно меняться. Выставки могут быть посвящены не только достопримечательностям региона, но и людям труда, промышленным предприятиям, знаменательным событиям, фестивалям, которые проходят на Псковской земле и многому другому», - рассказал губернатор и уточнил, что за смену экспозиции отвечает областной комитет по туризму.

Кроме того, пользуясь случаем, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил завод «ЗЭТО» за безвозмездную помощь в изготовлении информационных стендов и главу администрации города Пскова Александра Братчикова за их монтаж.

Фотовыставка в Пскове размещена на информационных стендах в трех излюбленных туристами местах: на улице Пушкина, на Золотой набережной и в Финском парке. Она состоит из 66 работ псковских фотохудожников, на которых изображены основные достопримечательности региона: храмы, вошедшие в список ЮНЕСКО, крепости Пскова, Порхова, Изборска, памятники, природные заповедники, усадьбы, а также значимые событийные мероприятия (реконструкторские, музыкальные фестивали, встреча воздухоплавателей в Великих Луках, 39-е Ганзейские дни в Пскове).