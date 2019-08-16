Триколор пронесли по набережной Себежа

22 августа на центральной площади города Себежа прошли праздничные мероприятия, посвященные главному символу государства - Флагу Российской Федерации.
Государственный флаг РФ был передан Себежской основной общеобразовательной школе, учащиеся которой развернули копию флага и прошли с ней по центральной улице города.
Торжественные мероприятия завершились большим праздничным концертом у районного культурного центра.
Праздничная дата установлена 20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным.