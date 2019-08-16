Общество

Триколор пронесли по набережной Себежа

22 августа на центральной площади города Себежа прошли праздничные мероприятия, посвященные главному символу государства - Флагу Российской Федерации.

Как сообщает портал «Себеж-Ресурс», жители и гости города в руках с триколором прошли по набережной города Себежа, а затем на центральной площади была развернута увеличенная копия Флага России, которая была торжественно вручена Себежскому району 11 июля 2019 г. в Москве, в Общественной палате Российской Федерации в ходе проведения мероприятий, посвященных 75-летию освобождения поселка Идрица от немецко-фашистских захватчиков .

Государственный флаг РФ был передан Себежской основной общеобразовательной школе, учащиеся которой развернули копию флага и прошли с ней по центральной улице города.

Торжественные мероприятия завершились большим праздничным концертом у районного культурного центра.

Праздничная дата установлена 20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным.