Общество

В Уголовно-исполнительной инспекции города Пскова состоялось межведомственное профилактическое мероприятие «Родительское собрание»

В рамках акции «Десятилетие детства», на базе Псковского филиала Академии ФСИН России, состоялось профилактическое мероприятие «Родительское собрание» с лицами, состоящими на учете в отделе исполнения наказаний УИИ УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на мероприятии присутствовали подростки, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, осужденные к условной мере уголовно-правового характера и осужденные с отсрочкой отбывания наказания, имеющие детей-подростков.

Перед присутствующими выступали: начальник ОИН УИИ Мария Цебро, инспектор ОИН Алина Подносова, заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой, начальник ПДН ОП№1 УМВД России по городу Пскову Елена Петрова, заместитель директора Областного центра семьи Светлана Сенская, заведующая отделением разработки и реализации планов социальной реабилитации несовершеннолетних Яна Андреева.

В рамках мероприятия, подросткам и их родителям разъяснялись нормы законодательства РФ, касающиеся ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления, разобраны виды ответственности: дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная. Также подростки познакомились с направлениями деятельности Псковского молодежного центра и Областного центра семьи, им предложено пройти бесплатное профориентирование, принять участие в досуговых мероприятиях, попробовать себя в роли волотнера и иное. Родители задали приглашенным представителям общественных органзаций и сотрудникам интересующие их вопросы, каждый получил буклеты и справочную информацию о планируемых мероприятиях Псковского молодежного центра и Областного центра семьи.

Помимо этого, психологом УИИ была проведена групповая психологическая работа с подростками, состоящими на учете в инспекции и их родителями.