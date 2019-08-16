Общество

В Управлении Росгвардии по Псковской области прошел конкурс детских рисунков

Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков посвящённом Дню Государственного флага Российской Федерации. Ребята представили на суд жюри более 20 работ, выполненных акварелью, гуашью, фломастером и карандашом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Врио начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковник Руслан Велиев отметил, что наш флаг узнаваем во всем мире как флаг великой страны с богатой историей и традициями, он олицетворяет ценности нации, верность, честь и мужество. Многие постарались отразить в работах силу и мощь нашей Родины. Все рисунки достойны внимания и, безусловно, выбирать из них лучшие – непросто.

В ходе долгих обсуждений конкурсная комиссия все же определила победителей и призеров в двух возрастных категориях. Первые места заняли: Полина Иванова, и София Аликина, вторые места заняли: Екатерина Залесская и Ангелина Ермачкова, а третье место заслуженно получили Артем Николаев и Милана Можигова.

Полковник Руслан Велиев поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность и вручил победителям грамоты.