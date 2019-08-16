Общество

Псковичи могут бесплатно привиться от гриппа у «Империала»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит выездную вакцинацию против гриппа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, мобильный ФАП - автобус с госномером В 862 КР 60 - будет работать на парковке у гипермаркета «Империал» (г.Псков, ул.Коммунальная, 41) с 26 по 30 августа и со 2 по 6 сентября и с 10.00 до 17.00.

Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!

Возможна организация прививок по месту работы.

График еженедельно обновляется в средствах массовой информации.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.