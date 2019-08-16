Общество

Губернатор поможет псковичке в приватизации служебного жилья

С просьбой помочь в приватизации служебного жилого помещения к губернатору Михаилу Ведерникову обратилась врач Псковской детской городской поликлиники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 23 августа, провел личный прием граждан в региональной приемной президента Российской Федерации.

В лечебном учреждении женщина работает уже 13 лет. Псковичка поблагодарила губернатора за принятое решение о возможности приватизировать служебное жилье и попросила оказать содействие в сборе документов. Глава региона поручил специалистам региональных комитета по здравоохранению и комитета по управлению государственным имуществом оказать всестороннюю поддержку в подготовке и рассмотрении пакета документов.