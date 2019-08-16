Общество

На Псковской ГРЭС прошел День открытых дверей

23 августа на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошел День открытых дверей. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса #ВместеЯрче».

Жители поселка Дедовичи познакомились с оборудованием электростанции, узнали, как появляются электроэнергия и тепло, смогли задать интересующие вопросы руководству и специалистам компании. На встрече особое внимание было уделено вопросам энергосбережения и теплоснабжения поселка, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Акция направлена на популяризацию топливно-энергетического комплекса и повышение престижа инженерных профессий. Кроме того, мероприятие призвано разъяснить основы тарифообразования и наладить конструктивные связи с потребителями тепловой энергии.

«Для нашей компании День открытых дверей – это возможность рассказать жителям поселка об основных производственных процессах электростанции, осветить вопросы тарифообразования и энергосбережения, – отметил Евгений Голубев, директор Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2». – Кроме того, это мероприятие позволяет посетить закрытый режимный объект, на который сложно попасть в обычное время».