Общество

Бесплатный мастер-класс по фотографии прошел в псковском Молодежном центре

Прошлым вечером, 22 августа, в Псковском городском молодежном центре прошел бесплатный мастер-класс по фотографии, в котором приняли участие воспитанники социального клуба «Мечта» и заинтересованные фотоискусством псковичи.

В рамках занятия участники порассуждали над тем, какой должна быть хорошая фотография и проанализировали работы известных современных фотографов со всего мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Мастер-класс увлек участников, и они предложили создать фотоклуб, который будет базироваться в Молодежном центре и функционировать на бесплатной основе. Директор Молодёжного центра Виктор Рулев поддержал идею и заверил, что будет рад видеть заинтересованную молодёжь в стенах центра.

Информация о начале функционировании фотоклуба будет размещена в группе Молодежного центра ВКонтакте.

Отметим, занятие провел оператор и монтажер телеканала «Первый Псковский», главный оператор и монтажер Молодежного телевидения, псковский фотограф Антон Иванов.