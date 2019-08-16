Общество

Александр Котов поблагодарил современников за любовь к родному краю

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил псковичей со знаменательным событием - 75-летием Псковской области, а также поблагодарил современников, ныне живущих в области, за любовь к родному краю, и выразил надежду, что следующие поколения будут бережно относиться к историческому наследию и приумножать достижения региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального заксобрания, такие слова Александр Котов произнес сегодня, 23 августа, в Большом концертном зале Псковской филармонии на праздничном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования Псковской области.

«Древняя псковская земля имеет многовековую историю. Псков впервые был упомянут в летописях 1116 лет назад, Изборск через две недели отметит 1157 лет со дня основания, Великим Лукам восемь с половиной веков, а Усвяты через два года отметят тысячелетие. И даже Псковская губерния была основана почти два с половиной столетия назад. Нам с вами довелось жить в удивительном месте: на земле, где зарождалась российская государственность, где формировались национальные духовные ориентиры, где воинской доблестью отстаивалась целостность и независимость нашей страны. Мы гордимся своей историей, традициями, памятниками архитектуры, самобытностью нашей земли», - отметил он в своем выступлении.

Александр Котов напомнил, что 23 августа 1944 года на карте нашей страны появилась новая административная единица - Псковская область. К этому дню вся ее территория была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

«Юбилейные даты этих событий мы с вами отмечаем с самого начала года и каждый раз вспоминаем о невосполнимых утратах. Регион потерял сотни тысяч жителей - люди были угнаны в плен, полегли на полях сражений, расстреляны оккупантами, пропали без вести. Были разрушены жилые дома, больницы школы, магазины, промышленные предприятия, мосты и дороги.

В Пскове к моменту освобождения оставалось всего 143 жителя, а Троицкий собор был виден от железнодорожного вокзала - от города остались одни руины. О степени разрушения и в то же время о важности нашей земли для истории России говорит решение Правительства о включении Пскова и Великих Лук в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Область буквально возрождалась из пепла. Псковичи, испокон веков защищавшие родную землю от врага, и на этот раз проявили свои лучшие качества: удивительную стойкость, истинную веру и мужество», - добавил спикер регионального парламента.

Отдельно он остановился на том, что сегодня в Псковской области развивается сельское хозяйство, промышленность и туризм, строятся новые школы, жилые микрорайоны и дороги, возводятся спортивные комплексы, благоустраиваются общественные пространства, восстанавливаются объекты культурного наследия. Результат этой работы, по его словам, зависит от общих усилий: каждый своим трудом, энергией и отношением к родной земле определяет, каким будет будущее нашей области и как здесь будут жить наши дети и внуки.

«Дорогие друзья! В этот праздничный день, когда мы вспоминаем историю нашей псковской земли, я хотел бы поблагодарить старшее поколение - поколение победителей и созидателей - сохранивших, восстановивших, построивших многое из того, чем мы сейчас гордимся.

Я хотел бы поблагодарить наших современников, ныне живущих в области, за любовь к родному краю, и выразить надежду, что наши дети и внуки будут бережно относиться к историческому наследию и приумножать достижения региона.

Счастья и благополучия жителям Псковской области, мира и процветания древней псковской земле!» - заключил Александр Котов.