Общество

Жилищные вопросы рассмотрела Елена Полонская в партийной «Семейной приемной»

В «Семейную приемную» партии «Единая Россия» 22 августа обратились 11 псковичей. В основном они просили регионального координатора партпроекта «Крепкая семья» Елену Полонскую о помощи в решении жилищных вопросов.

По обращению сироты о получении жилья пояснения дал приглашенный сотрудник территориального отдела комитета по социальной защите. Заявителю сообщили, что он вправе рассчитывать на компенсацию за найм жилого помещения до достижения 23 лет. Также при формировании областного бюджета на 2020 год планируется рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для обеспечения его жильем. Полонская пообещала держать ситуацию на личном контроле и назначила на середину октября повторную встречу по этому вопросу, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Кроме того, в ходе приема псковичам были даны разъяснения по участию семей в различных государственных программах по улучшению жилищных условий.

Обратившейся в «Семейную приемную» многодетной семье, желающей получить землю под строительство дома, областной комитет по управлению государственным имуществом предоставил перечень участков для рассмотрения.

Напомним, «Семейная приемная» открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Предварительная запись возможна по телефону 8(8112)66-25-12.