Общество

Повышение зарплат чиновников обсудили члены ассоциации муниципальных образований Псковской области

Повышение зарплат муниципальных служащих обсудили сегодня, 23 августа, члены правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковский области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в нем приняли участие главы районов и поселений, руководители профильных органов исполнительной власти региона.

Город Псков представляли и.п. главы Пскова Елена Полонская и депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, который является исполнительным директором Ассоциации.

Участники совещания заслушали и обсудили информацию об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности. С докладом выступила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

По ее словам, необходимо сначала привести в порядок реестр муниципальных должностей и сделать его аналогичным реестру должностей государственной гражданской службы. В связи с этим создана рабочая группа, в которую входят представители города Пскова, Островского и Опочецкого районов. Цель ее работы - выведение адаптированной модели повышения оплаты труда муниципальным служащим.

В продолжение заседания главы районов и муниципальных образований также обсудили вопрос, касающийся постановки на кадастровый учет общественных кладбищ, расположенных на землях лесного фонда. Межевание лесных участков, отводимых под кладбища, и постановка их на кадастровый учет является требованием прокуратуры. Однако определить границы предполагаемого кладбища, учитывая возможное его расширение в перспективе, проблематично. Кроме того, не все земли лесного фонда подходят для размещения кладбищ. С докладом по этому вопросу выступил председатель Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Члены ассоциации рассмотрели и другие вопросы, в частности, обсудили проблемы создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» и заслушали доклады об исполнении ряда решений правления ассоциации.