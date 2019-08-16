Общество

В Пскове открылась выставка «Подвиг после войны»

Выставка «Подвиг после войны», посвященная 75-летию образования Псковской области, открылась в пятницу, 23 августа, в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, на ней представлены экспонаты, связанные с послевоенным Псковом.

Главное место отведено фотографиям, на которых запечатлены самые важные моменты возрождения города из руин. Из них, а также из представленных на выставке документов можно узнать о том, как трудовой энтузиазм участников восстановления позволил за короткие сроки очистить Псков от завалов, произвести разминирование огромных территорий, восстановить промышленное производство.

В частности, среди экспонатов - документ под названием «Перечень первоочередных мероприятий по благоустройству города Пскова на 1944 год». Первыми пунктами в нем значатся: «произвести полную очистку города от мусора, нечистот и завалов в срок до 20 октября» и «засыпать и заделать воронки и ямы на улицах города в срок до 10 октября».

Также в экспозиции представлены копия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года «Об образовании Псковской области в составе РСФСР», документы о награждении псковичей и подлинник пригласительного билета на народное гуляние в Летнем саду, посвященное первой годовщине освобождения Пскова.