Общество

Высиживать не нужно, нужен результат - Денис Иванов об инициативе по сокращению рабочей недели

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов прокомментировал инициативу, по которой россияне смогли бы работать 4 дня в неделю. Свое мнение он озвучил в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

«Вообще, это советская история, что ты на работе должен сидеть 8 часов 5 дней в неделю. Лично мое мнение: высиживать - не нужно. Нужен - результат. И если человек его делает не за 8, а за 4 часа, а другие 4 - потратит на семью, - то это для человека лучше. То есть больше времени останется, например, на семью или духовное развитие, - отметил Денис Иванов. - Было бы нормально, если люди работали по 6 часов 4 дня в неделю, но надо было бы сделать всю работу. Но, к сожалению, это не всегда получится. Есть вещи, которые зависят от выработки. Есть еще вопрос мотивации. Есть те, кому на сдельной без разницы, сколько часов сидеть: нужны деньги. И 10 часов готовы работать. Но все же я за то, чтобы люди больше отдыхали. Да, есть различные специальности. Но, например, логист распределит грузопотоки за 5 часов, а 3 - сидит ерундой занимается. А мог бы решать семейные вопросы».

Напомним, с предложением о введении четырехдневной рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. Аналогичную идею высказал в июне лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда председатель правительства РФ отметил, что развитие экономики, информатизация и роботизация производства требует меньшего количества необходимого полезного рабочего времени сотрудников.