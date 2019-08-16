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Общество

Совет профсоюза работников образования обсудил предложения по изменению системы оплаты труда педагогов

23.08.2019 19:30|ПсковКомментариев: 0

Совещание членов Псковского районного Совета профсоюза работников народного образования состоялось сегодня, 23 августа, на базе профсоюзного санатория «Хилово» в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального облсовпрофа, участники встречи обсудили предложения по изменению системы оплаты труда педагогов.

Открывая заседание, председатель районной организации профсоюза Вера Чапчук поздравила представителей профсоюзного педагогического актива с приближением нового учебного года и предложила обсудить ряд вопросов, касающихся социально-экономического положения работников образования в Псковской области, с участием представителей Псковского областного совета профсоюзов - председателя областного профсоюзного объединения Ульяны Михайловой, ее заместителей Надежды Партхаль и Андрея Хришкевича и руководителя отдела социально-трудовых отношений облсовпрофа Николая Марушевского.

Ульяна Михайлова в свою очередь, приветствуя участников совещания, предложила провести его в формате свободной дискуссии и совместно выработать предложения, которые позволят улучшить положение работников образования Псковской области.

Заместитель председателя областного совета профсоюзов Надежда Партхаль представила коллегам основные цифры, характеризующие состояние системы образования региона и положение ее работников.

По ее словам, система образования Псковской области сегодня включает 378 организаций. Среди них - 109 самостоятельных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывается около 30000 детей. В этих учреждениях трудятся 3 100 работников, из них 2793 - это педагогические работники, которые несут колоссальную ответственность за своих воспитанников.

При этом молодые специалисты неохотно идут работать в детские сады: среди педагогических работников специалистов в возрасте до 30 лет - 12 процентов, от 30 до 39 лет - 25 процентов, от 40 до 49 лет - 30 процентов, от 50 до 59 лет - 25 процентов, старше 60 лет - 8 процентов. В 2019 году, в связи с открытием новых детских садов, необходимо дополнительно 243 работника, в том числе 141 педагог. Средняя зарплата педагогов дошкольного образования области (по первому полугодию 2019 года) составила 25 тысяч 989 рублей, в Псковском районе 26 тысяч 42 рубля.

 

Председатель Псковского облсовпрофа заметила, что понять, каким образом достигаются эти зарплатные показатели довольно трудно. «Мы пробовали различные математические комбинации - прибавляли и убавляли «сельские», предполагали, что в расчет средних заработков включаются доходы заместителей руководителей. Но все равно такой цифры не получается», - сказала Ульяна Михайлова.

Представители дошкольных учреждений Псковского района сообщили, что хорошая заработная плата получается, если педагогический работник работает в 2 смены в течение 3 месяцев подряд, поскольку в этом случае идет двойная стимулирующая выплата. Тогда можно получить и более 30 тысяч, но работа в 1 смену позволяет заработать лишь 20-22 тысячи рублей вместе со стимулирующими выплатами и компенсациями за коммунальные услуги. При этом сумма, выделяемая на стимулирующие выплаты, каждый раз разная.

Руководитель отдела социально-трудовых отношений Псковского облсовпрофа Николай Марушевский добавил, что Псковский облсовпроф делал запросы такой информации по образовательным учреждениям Псковской области, в том числе дошкольным. Те учреждения, которые ответили, в частности из Дновского района, представили сведения о том, что должностной оклад воспитателя за 1 ставку в среднем составляет 8 тысяч 734 рубля, а средняя стимулирующая выплата - 15 тысяч 339 рублей. То есть стимулирующие выплаты подчас в два раза выше, чем оклады, и эта не стабильная часть заработной платы позволяет говорить о выполнении дорожных карт по «майским указам» в отношении педагогических работников. Но именно в этом педагоги и видят проблему. И, как отметила Надежда Партхаль, именно поэтому центральный комитет профсоюза работников образования выступает с рекомендацией, чтобы должностной оклад в составе заработной платы составлял не менее 70 процентов. На сегодня он составляет около 40-50 процентов.

При этом участники совещания отметили, что в школах значение стимулирующих выплат ниже. Например, учитель английского языка, работающий на 2 ставки, зарабатывает около 30 тысяч рублей без стимулирующих.

Все работники указывают на непрозрачность распределения стимулирующих выплат, педагоги в большинстве случаев не понимают - за что их поощряют или не поощряют.

Что касается среднего общего образования, то количество работников общеобразовательных организаций области составляет 9 170 человек, из них педагогических работников - 5 925. Причем численность педагогических работников с 2013 года сократилась на 683 человека. Надежда Партхаль отметила, что проблемы, которые существовали в российских школах десятилетия назад, сохраняются и по сей день. Это «старение» педагогического состава (32,2 % в возрасте 55 лет и более); сокращение численности учителей; нехватка молодых педагогов (доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет всего 16,7%). По словам заместителя председателя Псковского облсовпрофа, в псковских школах работают в основном женщины - 90,8%.

Средняя нагрузка учителя в Псковской области составляет 28 уроков в неделю. В отдельных случаях нагрузка достигает 36-40 уроков в неделю. Надежда Партхаль указала, что здесь речь идет только об аудиторной нагрузке. Если к ней прибавить участие в педсоветах и совещаниях, методическую и внеурочную работу, заполнение документов и отчетов, общение с родителями, проверку тетрадей и подготовку к занятиям, то реальная занятость учителя составит примерно 70 часов в неделю.

На загруженность учителей влияет и неукомплектованность школ педагогическими кадрами. Ежегодно потребность в педагогических кадрах составляет 200-250 человек.

Нагрузка на учителя растет, в том числе, непедагогическая. Но средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в нашей области по итогам I полугодия 2019 года составляет 31 тысяча 183 рубля, в Псковском районе - 31 тысяча 671 рубль.

«Если учесть, что коэффициент совместительства у учителей составляет 1,4, то это не такая уж и высокая зарплата. Те более, что в состав средней заработной платы, как сказали и участники совещания, включается компенсация за жилое помещение, отопление и освещение работающим и проживающим в сельской местности специалистам», - сказала Надежда Партхаль. Меньшую заработную плату в Северо-Западном федеральном округе получают только педагоги в Новгородской области. Хотя на протяжении последних 5 лет последними были псковичи, но последнее время положение педагогических работников в соседней области хоть и незначительно, но ухудшилось. Среди регионов Российской Федерации по показателю средней заработной платы Псковская область занимает 66 место.

Ульяна Михайлова обратила внимание участников совещания, что в октябре состоится индексация должностных окладов работников бюджетной сферы на 4,3 процента.

«Суть в том, что это практически не повлияет на уровень заработной платы, поскольку даже речи не идет об увеличении фондов оплаты труда. Поэтому считать это социальным достижением - самим себя обманывать. Это, безусловно, плюс к общему требованию профсоюзов - увеличить именно стабильную часть заработной платы, чтобы она была выше, чем стимулирующая часть. Но если эта задача будет исполнять такими темпами - по 4 с небольшим процента в год, то к 70 процентам оклада в структуре заработной платы мы придем лет через сто и не все».

Он заявила, что необходимо четко выстраивать работу по достижению основного требования профсоюзов - минимальный должностной оклад в бюджетной сфере должен быть равен минимальному размеру оплаты труда. «На этом надо сейчас сконцентрироваться, поддержки этого требования надо добиваться», - заключила Ульяна Михайлова.

Участники совещания это направление работы поддержали.

Теги: #Псковский облсовпроф #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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