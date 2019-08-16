Общество

Совет профсоюза работников образования обсудил предложения по изменению системы оплаты труда педагогов

Совещание членов Псковского районного Совета профсоюза работников народного образования состоялось сегодня, 23 августа, на базе профсоюзного санатория «Хилово» в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального облсовпрофа, участники встречи обсудили предложения по изменению системы оплаты труда педагогов.

Открывая заседание, председатель районной организации профсоюза Вера Чапчук поздравила представителей профсоюзного педагогического актива с приближением нового учебного года и предложила обсудить ряд вопросов, касающихся социально-экономического положения работников образования в Псковской области, с участием представителей Псковского областного совета профсоюзов - председателя областного профсоюзного объединения Ульяны Михайловой, ее заместителей Надежды Партхаль и Андрея Хришкевича и руководителя отдела социально-трудовых отношений облсовпрофа Николая Марушевского.

Ульяна Михайлова в свою очередь, приветствуя участников совещания, предложила провести его в формате свободной дискуссии и совместно выработать предложения, которые позволят улучшить положение работников образования Псковской области.

Заместитель председателя областного совета профсоюзов Надежда Партхаль представила коллегам основные цифры, характеризующие состояние системы образования региона и положение ее работников.

По ее словам, система образования Псковской области сегодня включает 378 организаций. Среди них - 109 самостоятельных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывается около 30000 детей. В этих учреждениях трудятся 3 100 работников, из них 2793 - это педагогические работники, которые несут колоссальную ответственность за своих воспитанников.

При этом молодые специалисты неохотно идут работать в детские сады: среди педагогических работников специалистов в возрасте до 30 лет - 12 процентов, от 30 до 39 лет - 25 процентов, от 40 до 49 лет - 30 процентов, от 50 до 59 лет - 25 процентов, старше 60 лет - 8 процентов. В 2019 году, в связи с открытием новых детских садов, необходимо дополнительно 243 работника, в том числе 141 педагог. Средняя зарплата педагогов дошкольного образования области (по первому полугодию 2019 года) составила 25 тысяч 989 рублей, в Псковском районе 26 тысяч 42 рубля.

Председатель Псковского облсовпрофа заметила, что понять, каким образом достигаются эти зарплатные показатели довольно трудно. «Мы пробовали различные математические комбинации - прибавляли и убавляли «сельские», предполагали, что в расчет средних заработков включаются доходы заместителей руководителей. Но все равно такой цифры не получается», - сказала Ульяна Михайлова.

Представители дошкольных учреждений Псковского района сообщили, что хорошая заработная плата получается, если педагогический работник работает в 2 смены в течение 3 месяцев подряд, поскольку в этом случае идет двойная стимулирующая выплата. Тогда можно получить и более 30 тысяч, но работа в 1 смену позволяет заработать лишь 20-22 тысячи рублей вместе со стимулирующими выплатами и компенсациями за коммунальные услуги. При этом сумма, выделяемая на стимулирующие выплаты, каждый раз разная.

Руководитель отдела социально-трудовых отношений Псковского облсовпрофа Николай Марушевский добавил, что Псковский облсовпроф делал запросы такой информации по образовательным учреждениям Псковской области, в том числе дошкольным. Те учреждения, которые ответили, в частности из Дновского района, представили сведения о том, что должностной оклад воспитателя за 1 ставку в среднем составляет 8 тысяч 734 рубля, а средняя стимулирующая выплата - 15 тысяч 339 рублей. То есть стимулирующие выплаты подчас в два раза выше, чем оклады, и эта не стабильная часть заработной платы позволяет говорить о выполнении дорожных карт по «майским указам» в отношении педагогических работников. Но именно в этом педагоги и видят проблему. И, как отметила Надежда Партхаль, именно поэтому центральный комитет профсоюза работников образования выступает с рекомендацией, чтобы должностной оклад в составе заработной платы составлял не менее 70 процентов. На сегодня он составляет около 40-50 процентов.

При этом участники совещания отметили, что в школах значение стимулирующих выплат ниже. Например, учитель английского языка, работающий на 2 ставки, зарабатывает около 30 тысяч рублей без стимулирующих.

Все работники указывают на непрозрачность распределения стимулирующих выплат, педагоги в большинстве случаев не понимают - за что их поощряют или не поощряют.

Что касается среднего общего образования, то количество работников общеобразовательных организаций области составляет 9 170 человек, из них педагогических работников - 5 925. Причем численность педагогических работников с 2013 года сократилась на 683 человека. Надежда Партхаль отметила, что проблемы, которые существовали в российских школах десятилетия назад, сохраняются и по сей день. Это «старение» педагогического состава (32,2 % в возрасте 55 лет и более); сокращение численности учителей; нехватка молодых педагогов (доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет всего 16,7%). По словам заместителя председателя Псковского облсовпрофа, в псковских школах работают в основном женщины - 90,8%.

Средняя нагрузка учителя в Псковской области составляет 28 уроков в неделю. В отдельных случаях нагрузка достигает 36-40 уроков в неделю. Надежда Партхаль указала, что здесь речь идет только об аудиторной нагрузке. Если к ней прибавить участие в педсоветах и совещаниях, методическую и внеурочную работу, заполнение документов и отчетов, общение с родителями, проверку тетрадей и подготовку к занятиям, то реальная занятость учителя составит примерно 70 часов в неделю.

На загруженность учителей влияет и неукомплектованность школ педагогическими кадрами. Ежегодно потребность в педагогических кадрах составляет 200-250 человек.

Нагрузка на учителя растет, в том числе, непедагогическая. Но средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в нашей области по итогам I полугодия 2019 года составляет 31 тысяча 183 рубля, в Псковском районе - 31 тысяча 671 рубль.

«Если учесть, что коэффициент совместительства у учителей составляет 1,4, то это не такая уж и высокая зарплата. Те более, что в состав средней заработной платы, как сказали и участники совещания, включается компенсация за жилое помещение, отопление и освещение работающим и проживающим в сельской местности специалистам», - сказала Надежда Партхаль. Меньшую заработную плату в Северо-Западном федеральном округе получают только педагоги в Новгородской области. Хотя на протяжении последних 5 лет последними были псковичи, но последнее время положение педагогических работников в соседней области хоть и незначительно, но ухудшилось. Среди регионов Российской Федерации по показателю средней заработной платы Псковская область занимает 66 место.

Ульяна Михайлова обратила внимание участников совещания, что в октябре состоится индексация должностных окладов работников бюджетной сферы на 4,3 процента.

«Суть в том, что это практически не повлияет на уровень заработной платы, поскольку даже речи не идет об увеличении фондов оплаты труда. Поэтому считать это социальным достижением - самим себя обманывать. Это, безусловно, плюс к общему требованию профсоюзов - увеличить именно стабильную часть заработной платы, чтобы она была выше, чем стимулирующая часть. Но если эта задача будет исполнять такими темпами - по 4 с небольшим процента в год, то к 70 процентам оклада в структуре заработной платы мы придем лет через сто и не все».

Он заявила, что необходимо четко выстраивать работу по достижению основного требования профсоюзов - минимальный должностной оклад в бюджетной сфере должен быть равен минимальному размеру оплаты труда. «На этом надо сейчас сконцентрироваться, поддержки этого требования надо добиваться», - заключила Ульяна Михайлова.

Участники совещания это направление работы поддержали.