Общество

Любовные письма с упоминанием Пскова продали за 1,1 млн рублей

В Москве прошел аукцион, где за 1,1 миллиона рублей продали 10 любовных писем. В тексте упомянут Псков. В качестве начальной цены был заявлен диапазон от 750 до 800 тысяч рублей. По данным аукционного дома «Литфонд», эти впервые публично представленные письма - композитора Дмитрия Шостаковича, адресованные советской и российской артистке балета Большого театра Нине Ивановой.

Источник: litfund.ru

Дочь Нины Ивановой предоставила информацию об отношениях матери с Дмитрием Шостаковичем: «Они познакомились в 1933 году. Дмитрий влюбился сразу. Нина ответила взаимностью. Постепенно отношения становились все более серьезными. Шостакович стал бывать в доме родителей Нины. Несколько раз предлагал ей стать его женой. Нина все время отказывала: Шостакович был женат, и у него было два маленьких ребенка. Отношения закончились в 1940 году. После этого Шостакович делал попытки их возобновить, но теперь уже у Нины была семья».

Напомним, Дмитрий Шостакович - музыкант, народный артист СССР. Сочинил 15 симфоний и 15 струнных квартетов.