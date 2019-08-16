Общество

В Пскове состоялся митинг в честь 76-й годовщины Курской битвы. ФОТО

Торжественный митинг, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве состоялся в Пскове, у могилы Неизвестного солдата. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, мероприятие прошло 23 августа.

Принимали участие: ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, участники военно-патриотического движения «Юнармия».

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично участников мероприятия поздравил с Днем воинской славы России - Днем победы в Курской битве - депутат Валерий Тюменцев.

«Сражение на Курской дуге, которое продолжалось 49 дней, не имеет аналогов. Битву не зря называют огненной - потери с обеих сторон исчислялись сотнями тысяч. Наши воины отдали жизни в этой кровопролитной битве ради победы, отстаивая каждую высоту, каждую пядь земли, ради нас с вами, будущих поколений. Вечная им память. В этот день мы, потомки дедов и отцов, выражаем особую благодарность ветеранам Курской битвы и склоняем головы перед великим подвигом наших земляков. Мы гордимся ими!», - подчеркнул он.

Митинг завершился минутой молчания, церемонией возложения гирлянды славы и торжественным маршем военнослужащих Псковского гарнизона.

Напомним, Курская битва состоялась в 1943 году.