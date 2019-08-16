Общество

Губернатор Ленобласти поздравил жителей Псковской области с 75-летием региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил поздравительную телеграмму губернатору Михаилу Ведерникову и жителям региона по случаю 75-летия Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Поздравление начинается со следующих слов: «Примите самые искренние поздравления по случаю 75-летия со дня образования Псковской области. Ленинградскую и Псковскую области связывают прочные экономические и культурные связи. Самое главное, нас сближают многие тысячи человеческих - семейных, родственных и товарищеских связей. У огромного числа жителей Ленинградской области на Псковской земле есть родные, близкие и старые добрые друзья. Безусловно, это делает взаимоотношения между двумя нашими регионами по-особенному сердечными».

Губернатор Ленобласти добавил, что жители Ленобласти внимательно следят за успехами ближайших соседей и от души радуются тем значительным переменам, которые происходят в Псковской области.

«Ваш регион по праву может гордиться своими достижениями в развитии экономики и социальной сферы. Они свидетельствуют об эффективном управлении, слаженной работе органов власти, общественности, предприятий и организаций. От лица ленинградцев желаю всем жителям Псковской области крепкого здоровья, мира, новых свершений и дальнейшего процветания. Уважаемый Михаил Юрьевич, желаю успехов в вашей ответственной работе на благо Псковской земли. Выражаю надежду, что позитивное сотрудничество двух наших регионов будет в дальнейшем только развиваться, а дружба - крепнуть», - заключил Александр Дрозденко.