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Торжественное мероприятие в честь 75-летия Псковской области. ФОТО

Псковская область отмечает 75 лет со дня образования. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное мероприятие, посвященное этому событию, 23 августа прошло в Пскове, в Большом концертном зале областной филармонии.

В зале собрались член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Псковской области Елена Бибикова, депутат Государственной Думы Александр Козловский, помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Михаил Матвиенко, представители аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, и.о. представителя Республики Коми Валерий Козлов, представители Витебской области Республики Беларусь и Республики Коми, почетные граждане муниципальных образований Псковской области, депутаты Псковского областного Собрания депутатов, члены избирательных комиссий Псковской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, командиры соединений Псковского территориального гарнизона, представители администрации Псковской области, органов местного самоуправления, политических партий и иных общественных объединений, религиозных организаций, средств массовой информации, научной и творческой общественности, дипломатического корпуса, деловых кругов.

В начале торжественной части мероприятия с 75-летием со дня образования Псковской области всех поздравил губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что Псковская земля сыграла большую роль в становлении и защите российской государственности и русской православной культуры. «Россия начинается здесь. Мы испокон веков были ключевым форпостом нашей страны, и с гордостью продолжаем выполнять этот почетный долг. Воинскую славу региона укрепляют части и соединения воздушно-десантных и мотострелковых войск, разведчиков, летчиков, моряков, ракетчиков, связистов. Мы отдаем дань уважения тем, чьи творения по праву пополнили список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это наша историческая память, которую мы бережно храним и искренне ценим. Поздравляю каждого жителя Псковской области с юбилеем и от всей души благодарю за достойный труд», - сказал Михаил Ведерников.

С поздравлениями от депутатского корпуса обратился председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он напомнил о героическом прошлом Псковской земли, но подчеркнул, что регион и сейчас активно развивается.

«Сегодня в Псковской области строятся новые школы и жилые микрорайоны, дороги, развиваются сельское хозяйство, промышленность и туризм, возводятся спортивные комплексы, благоустраиваются общественные пространства, восстанавливаются объекты культурного наследия. Результат этой работы зависит от общих усилий. Каждый из нас своим трудом, энергией и отношением к родной земле определяет, каким будет будущее нашей области, и как тут будут жить наши дети и внуки», - заметил спикер областного Собрания.

«Мы сегодня ответственны за прошлое нашей земли, чтобы сохранить его и передать новым поколениям, сделать так, чтобы они увидели его величие и красоту. Ответственны мы и за настоящее и тех, кто живет на ней. Каждый день представляет нам новые вызовы и задачи, которые нам нужно решить. Мы ответственны и за будущее, чтобы следующие поколения жили здесь, приумножая достояние Псковской области, преумножая жизнь в нашей России. Поздравляю со значимым событием в жизни области», - отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон, обращаясь к собравшимся.

В адрес губернатора и жителей Псковской области в связи с 75-летием со дня образования региона поступили поздравления от президента России Владимира Путина, от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, депутатов Государственной Думы, от руководителей регионов, всероссийских объединений и организаций, Псковского землячества в Москве.

По окончании выступления официальных лиц состоялся праздничный концерт. На сцене Большого концертного зала выступил сводный хор Псковской области, который был создан в этом году совместными усилиями губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона, хор Сретенского монастыря и оркестр областной филармонии

Псковская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года. В настоящее время в ее состав входят два города областного подчинения - Псков и Великие Луки и 24 района - Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Дедовичский, Дновский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Палкинский, Печорский, Плюсский, Порховский, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Пыталовский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский.

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Фото предоставила пресс-служба администрации Псковской области.