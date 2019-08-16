Общество

Динамичного развития и процветания пожелал Великим Лукам Сергей Гусев в День города

Секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев поздравляет жителей Великих Лук с Днем города.

«Многие столетия наш город с честью стоял на страже западных границ русской земли. Местом ожесточенных сражений стал город-крепость Великие Луки в годы Великой Отечественной войны. Патриотизм и мужество его защитников навсегда останутся в памяти потомков. За ратные подвиги и беспримерный героизм, Великие Луки удостоены звания города воинской славы. Особых слов заслуживает самоотверженность великолучан, восстановивших разрушенный войной город», - отметил он.

Сергей Гусев напомнил, что все, чем богат и славен город на Ловати сегодня, создано трудом многих поколений жителей Великих Лук, которые даже в самые тяжелые времена делали все возможное, чтобы город жил и процветал. Сегодня, продолжая традиции предков, свой вклад в развитие Великих Лук вносит и нынешнее поколение горожан, уверен секретарь МО ВПП «Единая Россия».

«Благодаря добросовестному труду жителей, наш город имеет большое значение для экономики Северо-Запада России, статус промышленной, культурной и спортивной столицы региона.

Убежден, что и через многие годы наши потомки будут гордиться Великими Луками, приумножать славу города на Ловати.

От всей души желаю нашему городу дальнейшего динамичного развития и процветания! Всем жителям Великих Лук - крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия в семьях!», - заключил Сергей Гусев.