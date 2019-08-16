В Великих Луках 24 и 25 августа празднуют День города

День города отмечают 24 и 25 августа жители Великих Лук. В этом году город на Ловати празднует 853-ю годовщину со дня основания. Главные праздничные мероприятия пройдут под общим названием «Слава тебе, мой город родной!».
Праздничные действа пройдут на площадях Вознесения, Ленина, Рокоссовского, Матросова, набережной реки Ловати, острове Дятлинка.
По традиции, церемония открытия праздника состоится сегодня, 24 августа, на площади Вознесения у стен Свято-Вознесенского собора Великолукским Благовестом. В его программе: колокольные звоны, церковные песнопения, выступление хоровых коллективов, традиционный яблочный пирог, обращение официальных лиц и представителей Епархии, торжественное вручение Благодарственных писем Главы города Великие Луки, награждение семей общественной наградой – медалью «За любовь и верность».
Помимо этого, в рамках программы «Подарок новорожденному», инициированной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, семьям с новорожденными будут вручены памятная медаль «Рожденному на Псковской земле», поздравительная открытка и подарочный сертификат.
С полной программой мероприятий можно познакомиться здесь.
В связи с проведением мероприятий по празднованию Дня города Великие Луки будет прекращено движение транспортных средств:
Кроме того, будет запрещена стоянка транспортных средств (за исключением транспортных средств с пропусками установленного образца):