Общество

В Великих Луках 24 и 25 августа празднуют День города

День города отмечают 24 и 25 августа жители Великих Лук. В этом году город на Ловати празднует 853-ю годовщину со дня основания. Главные праздничные мероприятия пройдут под общим названием «Слава тебе, мой город родной!».

Праздничные действа пройдут на площадях Вознесения, Ленина, Рокоссовского, Матросова, набережной реки Ловати, острове Дятлинка.

В честь торжества планируется проведение массовых театрализованных представлений, концертных программ, выставок и гуляний, спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий.

По традиции, церемония открытия праздника состоится сегодня, 24 августа, на площади Вознесения у стен Свято-Вознесенского собора Великолукским Благовестом. В его программе: колокольные звоны, церковные песнопения, выступление хоровых коллективов, традиционный яблочный пирог, обращение официальных лиц и представителей Епархии, торжественное вручение Благодарственных писем Главы города Великие Луки, награждение семей общественной наградой – медалью «За любовь и верность».

Помимо этого, в рамках программы «Подарок новорожденному», инициированной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, семьям с новорожденными будут вручены памятная медаль «Рожденному на Псковской земле», поздравительная открытка и подарочный сертификат.

С полной программой мероприятий можно познакомиться здесь.

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В связи с проведением мероприятий по празднованию Дня города Великие Луки будет прекращено движение транспортных средств:

с 08:00 23 августа до 10:00 25 августа на площади Ленина;

с 20:00 23 августа до 23:00 24 августа на парковку вдоль набережной реки Ловать: от проспекта Ленина до площади Ленина;

с 08:00 до 14:00 24 августа во двор жилого дома № 6/1 по улице Некрасова со стороны улиц Некрасова и К. Либкнехта;

с 17:00 до 23:00 24 августа по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы К. Либкнехта), улице К. Либкнехта (от площади Ленина до улицы Пушкина). Установить в качестве возможных маршрутов объезда улицу Пионерская, проспект Октябрьский, проспект Ленина;

с 20:00 23 августа до 17:00 24 августа от улицы К. Либкнехта до улицы Некрасова, 2;

с 09:00 до 18:00 25 августа на остров Дятлинка.

Кроме того, будет запрещена стоянка транспортных средств (за исключением транспортных средств с пропусками установленного образца):