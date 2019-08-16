Общество

Очистка Чудско-Псковского озера от ила позволит восстановить паромное сообщение с островом Колпина

Часть акватории Чудско-Псковского озера, которое считается самым крупным трансграничным водоемом Европы, очистят от донных отложений (ила) до конца 2019 года. Это позволит улучшить условия для разведения рыбы и восстановить паромное сообщение с одним из островов, сообщил ТАСС председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

По его словам, очистка Чудско-Псковского озера ведется за счет регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов Псковской области» (входит в нацпроект «Экология»).

«Наш Чудско-Псковский водоем значим для России в целом, это озеро имеет большое рыбохозяйственное значение. В этом году будет завершена расчистка Чудско-Псковского озера в районе деревни Шартово. На эти цели выделено 3,9 млн рублей из федерального бюджета, [уже] проведена очистка от донных отложений пяти участков акватории. Главный эффект этого мероприятия - улучшение водообмена и показателей гидрохимических и гидробиологических процессов, улучшение условий для разведения рыбы в акватории озера. Мероприятие способствует восстановлению паромного сообщения с населенным островом Колпина в Печорском районе», - сказал Мусатов.

Он также отметил, что цель регионального проекта - улучшить экологическое состояние водных объектов Псковской области. «Мы намерены достичь этого путем расчистки отдельных участков озера и реки Псковы в областном центре, а также очисткой от мусора водоохранных зон водных объектов области к концу 2024 года. Благодаря нацпроекту протяженность расчищенных участков водных объектов в 2019 году составит 2,5 км, а до конца 2024 года этот показатель составит 13,5 км», - уточнил собеседник агентства.

Остров Колпина, где проводится очистка озера, расположен в Печорском районе Псковской области в непосредственной близости от границы с Эстонией. Это крупнейший остров акватории Псковского озера и всего Чудско-Псковского озерного комплекса. На острове расположены три деревни - Шартово, Медли и Колпино. Общее количество жителей составляет порядка 150 человек.