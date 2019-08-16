Общество

Портрет в три четверти века

В пятницу, 23 августа, в Псковской области отметили 75-летие со дня образования региона. Торжественные мероприятия прошли во всех муниципалитетах. Центром празднования стал Псков. Здесь в Приказной палате кремля состоялся губернаторский прием, на котором награждали за большой вклад в социально-экономическое развитие Псковщины, а затем в БКЗ грянуло главное действо – с поздравительно-итоговым выступлением Михаила Ведерникова и концертом сводного хора Псковской области, хора Сретенского монастыря и оркестра областной филармонии.

В адрес жителей области поступило множество поздравлений. Безусловно, самое статусное из них — от президента России Владимира Путина. В тексте телеграммы глава государства назвал Псковщину «родиной мужественных, талантливых и искренне любящих Отечество людей». Первым делом президент обратился к истории, вполне естественно ведя отсчет не с 1944 года — времени образования области, а с «седой старины». «Древняя псковская земля внесла значимый вклад в становление и развитие российской государственности, вписала яркие, незабываемые страницы в ратную летопись страны. Послужила источником творческого вдохновения для выдающихся русских писателей, поэтов, музыкантов, художников, зодчих», - напомнил президент.

Говоря о дне сегодняшнем, Владимир Путин акцентировал внимание на чувстве гордости псковичей за свершения предков и богатейшее историческое, культурное и духовное наследие края.

Псковская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года

Что до губернатора, то он в выступлении со сцены БКЗ тоже обратился к истории, но, по определению Михаила Ведерникова, «современной». Рамки тут оказались шире, чем те почти два года, которые госуправленец работает в Пскове.

«Уже 4-й год подряд темп роста промышленности в Псковской области в 3 раза превышает среднероссийский. С 2012 года в регионе началась работа по созданию особой экономической зоны, в 2016 году создан один из наиболее эффективных кластеров России. Два этих проекта заложили фундамент промышленного роста на долгие годы вперед. Жители области, работающие в сельском хозяйстве, обеспечивают самую высокую динамику в отрасли среди регионов Северо-Западного федерального округа с 2013 года. Здесь особенно ценен вклад не только наших агропромышленных гигантов, но и частных фермеров и производителей, которые насыщают рынок уникальными по рецептуре, экологически чистыми продуктами», - докладывал Михаил Ведерников.

Было очевидно: текст его выступления призван убедить слушающих речь или читающих стенограмму в том, что область на подъеме и «по всем важнейшим экономическим показателям мы вышли на путь стабильного развития и сохраняем достойную динамику».

Выступление губернатора вместило в себя практически все значимые позитивные моменты – от строительства школ, перинатального и онкологического центров до запуска поездов «Ласточка» и роста туристического потока.

«Культура Псковской области, наше архитектурное наследие, кухня, местные ремесла сегодня вызывают искренний интерес. Неслучайно бизнес начал реконструировать старинные объекты, возрождать исторические рецепты, традиции, — все это быстро находит свою аудиторию. И, конечно, я бы хотел отдать должное нашим спортсменам, которые в 2018 году взяли 5 призовых мест на международных соревнованиях», - продолжал рисовать портрет области с 75-летней историей ее нынешний губернатор.

По его словам, у региона много друзей. Особо была отмечена роль митрополита Тихона, при участии которого стартовала работа по реконструкции ряда важнейших архитектурных объектов на всей территории области, и экс-губернатора, ныне вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

«Особую признательность хочу выразить Андрею Анатольевичу Турчаку, который продолжает отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, и за последние два года помог реализовать целый ряд значимых для региона проектов», - сказал Михаил Ведерников.

Экс-губернатор Псковской области ранее, в ходе приема в Приказной палате, обратился с поздравительной речью к гостям и присутствующим.

«Я хотел бы от себя лично и от лица председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко поздравить всех вас, и в вашем лице всех жителей Псковской области с юбилеем – 75-й годовщиной со дня образования нашего региона.

Сегодня много было сказано о процветании Псковской области, героических страницах развития нашей земли. Но в основе этих страниц лежат жители.

Хотел бы поблагодарить жителей региона за труд, за бережное отношение к своему региону и пожелать вам крепости душевных и физических сил, чтобы их хватало на те цели, которые мы перед собой поставили. С праздником, дорогие друзья», - сказал Андрей Турчак и вручил награды за вклад в развитие туризма в Псковской области, за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность, за добросовестный труд и вклад в развитие институтов гражданского общества и активную общественную позицию.

Отмечу, что до этого Михаил Ведерников вручил 34 награды жителям Псковской области за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Участие в торжественных мероприятиях приняли сенатор Елена Бибикова, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, сотрудники аппарата полпреда президента России в СЗФО, гости из Белоруссии и многие другие.

Возвращаясь к торжественному мероприятию в БКЗ - от лица Псковского областного Собрания депутатов собравшихся поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. По его мнению, отмечая круглую дату в истории области, нельзя не вспомнить о героических событиях военных лет: «В Пскове к моменту освобождения оставалось всего 143 жителя, а Троицкий собор был виден от железнодорожного вокзала – от города остались одни руины.

О степени разрушения и в то же время о важности нашей земли для истории России говорит решение правительства о включении Пскова и Великих Лук в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Область буквально возрождалась из пепла.

Псковичи, испокон веков защищавшие родную землю от врага, и на этот раз проявили свои лучшие качества: удивительную стойкость, истинную веру и мужество».

Председатель областного Собрания депутатов поблагодарил представителей старшего поколения – «поколения победителей и созидателей», а также наших современников за любовь к родному краю. Кроме того, он выразил надежду на то¸ что «наши дети и внуки будут бережно относиться к историческому наследию и приумножать достижения региона».

Со словами поздравления к собравшимся обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон. Образование Псковской области как самостоятельного региона он назвал «актом исторической справедливости»: «Это особенно важно, потому что именно отсюда, из Псковской области, почти 1100 лет назад началось само региональное управление по Русской Земле, когда святая княгиня Ольга положила историческое начало разделения Руси на регионы».

«Мы сегодня ответственны за прошлое нашей земли, чтобы сохранить его и передать новым поколениям, сделать так, чтобы они увидели его величие и красоту, - сказал митрополит Тихон. - Ответственны мы и за настоящее, и тех, кто живет на ней. Каждый день представляет нам новые вызовы и задачи, которые нам нужно решить. Мы ответственны и за будущее, чтобы следующие поколения жили здесь, приумножая достояние Псковской области, приумножая жизнь в нашей России».

Митрополит Тихон пожелал жителям Псковской области радости, счастья и успешных трудов во благо России и нашей Земли.

После того, как официальные лица обратились к собравшимся, состоялся праздничный концерт. На сцене Большого концертного зала областной филармонии выступил сводный хор Псковской области, который был создан совместными усилиями губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона, хор Сретенского монастыря и оркестр областной филармонии.

Александр Савенко