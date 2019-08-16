Общество

Великолукские градоначальники поздравили горожан с Днем города

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с 853-й годовщиной со дня первого упоминания Великих Лук в летописи!

«Великие Луки - один из древних русских городов с уникальным историческим и культурным наследием, богатыми ратными и трудовыми традициями. Со дня основания Лукам на Ловати была уготована судьба города-воина, защитника русских рубежей. Именно благодаря воинской доблести великолукских ратников наш город заслужил титул Великого», - говорится в тексте поздравления.

Градоначальники подчеркивают, что особое место в героической истории Великих Лук занимает Великая Отечественная война. Операция по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, названная Великолукской наступательной, была отмечена как решающее событие кампании 1942-1943 годов. В 2008 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, Великим Лукам присвоили почетное звание «Город воинской славы».

«Наш город был и остается важным культурным, образовательным, спортивным центром, транспортным и торговым узлом. Великие Луки стали основой развития промышленности в Псковской области, известной по всей России столицей воздухоплавания. Успехи и достижения города – это заслуга многих поколений жителей, которые добросовестно трудятся во имя его будущего. Благодаря их таланту, ответственности, упорству, конструктивному диалогу между властью и горожанами, Великие Луки с каждым годом становятся уютнее и краше», - отмечается в поздравлении.

Глава города и глава администрации Великих Луках особо отмечают, что город на Ловати достиг высоких результатов в развитии своего промышленного и экономического потенциала, городской инфраструктуры и социальной сферы и продолжает уверенное движение вперед к стабильности и процветанию.

«От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения! Пусть стремление каждого внести свой вклад в развитие Великих Лук станет залогом благополучия нашего города в будущем!», - пожелали Николай Козловский и Любовь Романова.