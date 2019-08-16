Великолукские градоначальники поздравили горожан с Днем города

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с 853-й годовщиной со дня первого упоминания Великих Лук в летописи!
«Великие Луки - один из древних русских городов с уникальным историческим и культурным наследием, богатыми ратными и трудовыми традициями. Со дня основания Лукам на Ловати была уготована судьба города-воина, защитника русских рубежей. Именно благодаря воинской доблести великолукских ратников наш город заслужил титул Великого», - говорится в тексте поздравления.
Градоначальники подчеркивают, что особое место в героической истории Великих Лук занимает Великая Отечественная война. Операция по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, названная Великолукской наступательной, была отмечена как решающее событие кампании 1942-1943 годов. В 2008 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, Великим Лукам присвоили почетное звание «Город воинской славы».
Глава города и глава администрации Великих Луках особо отмечают, что город на Ловати достиг высоких результатов в развитии своего промышленного и экономического потенциала, городской инфраструктуры и социальной сферы и продолжает уверенное движение вперед к стабильности и процветанию.
«От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения! Пусть стремление каждого внести свой вклад в развитие Великих Лук станет залогом благополучия нашего города в будущем!», - пожелали Николай Козловский и Любовь Романова.