Общество

День города в Великих Луках начался с колокольных перезвонов и награждений за ответственный труд

День города Великие Луки начался с колокольных перезвонов «Великолукского благовеста». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, у стен Свято-Вознесенского собора собрались руководители города и области, представители духовенства, ветеранских и общественных организаций, а также великолучане всех возрастов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, здесь же состоялось награждение великолучан благодарственными письмами главы города за ответственный труд на самых разных участках: благодарность получили пожарные и учители, деятели культуры и спорта, а также работники ЖКХ.

Медаль «За любовь и верность» получили семьи, чей супружеский стаж насчитывает ни один десяток лет: это семьи Зайцевых и Никитиных.

Особую торжественность всему происходящему придали хоровые произведения в исполнении известных камерного хора «Кант».