Общество

В Великих Луках требуются полицейские

ОМВД России по городу Великие Луки приглашает на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полицейских. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на службу в органах внутренних дел приглашаются граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ, не имеющие судимость, с образованием не ниже среднего (полного), физически подготовленные и годные по состоянию здоровья. Кандидаты должны быть готовы к выполнению работы в особых условиях, связанных со служебными командировками в Северо-Кавказский регион.

При прохождении службы в отдельной роте патрульно-постовой службы полиции сотруднику будут предоставлены следующие льготы и социальные гарантии:

- ежемесячная заработная плата в размере от 20 до 40 тысяч рублей, дополнительная оплата часов, отработанных в ночное время;

премиальные выплаты, получение ценных подарков за добросовестное выполнение служебных обязанностей;

ежегодный основной отпуск в количестве 40 суток (не считая время нахождения в пути к месту отпуска);

возможность получения юридического образования в средне-специальных и высших учреждениях системы МВД России;

возможность санаторно-курортного лечения членам семей сотрудников и получения путевок в детские оздоровительные лагеря детям сотрудников МВД;

бесплатное медицинское обслуживание;

обеспечение вещевым имуществом в полном объеме посезонно;

выплата страховых премий при получении травм;

возможность карьерного роста и выхода на пенсию по истечении 20 лет выслуги в системе МВД, с учетом службы в Вооруженных силах РФ, а также обучения в высших образовательных учреждениях (в стаж службы засчитывается половина срока обучения).

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Великие Луки, пр. Октябрьский, 30/14, каб. №6, телефон 5-27-80.