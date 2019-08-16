Общество

Александр Котов: У Великих Лук большой потенциал

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Великих Лук с Днем города.

По его мнению, сегодняшний праздник объединяет всех жителей южной столицы Псковской области в любви к малой родине и стремлении сделать свой дом лучше и краше.

«Великие Луки - древний и современный город, и его история - это судьбы его жителей разных поколений. Ратные воины и труженики тыла, врачи и педагоги, деятели искусства и управленцы, строители и промышленники, инженеры и рабочие - вашим трудом создавалось прошлое и настоящее города на Ловати. Будущее Великих Лук тоже в руках тех, кто родился и живет здесь. У города большой потенциал, и я уверен, что молодежь достойно примет эстафету ветеранов», - отметил Александр Котов.

В заключение он от всей души пожелал великолучанам добра и благополучия, а городу - развития и процветания.