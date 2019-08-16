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Общество

Сотрудники МЧС проинформировали жителей Опочецкого района о правилах пожарной безопасности

25.08.2019 09:35|ПсковКомментариев: 0

Сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам проведен профилактический рейд. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мероприятие провели 24 августа, в Опочке: для жителей улиц Цветочная, 9-го Января, Романенко и Дзержинского.

«В ходе рейда осуществлен обход десяти домовладений, посещены места проживания многодетных семей, проведены инструктажи и беседы с населением, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что в рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Теги: #ГУ МЧС Псковской области #ГУ МЧС России по Псковской области #пожарная безопасность #рейд
Источник: Псковская Лента Новостей
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