Общество

Сотрудники МЧС проинформировали жителей Опочецкого района о правилах пожарной безопасности

Сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам проведен профилактический рейд. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мероприятие провели 24 августа, в Опочке: для жителей улиц Цветочная, 9-го Января, Романенко и Дзержинского.

«В ходе рейда осуществлен обход десяти домовладений, посещены места проживания многодетных семей, проведены инструктажи и беседы с населением, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что в рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.