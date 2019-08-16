Общество

В трудовой инспекции в Псковской области разъяснили условия выдачи тринадцатой зарплаты

Государственная инспекция труда в Псковской области разъяснила условия, при которых сотрудники могут получить «тринадцатую зарплату». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, в законодательстве не существует понятия о таких начислениях, как «тринадцатая зарплата». Но согласно статье 191 Трудового кодекса РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

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«Это может быть: премирование, объявление благодарности, награждение ценным подарком, вручение почетной грамоты, присвоение звания лучшего по профессии», - отметили в трудовой инспекции.

Размер и порядок осуществления премирования работников определяется локальными документами организации и должны быть прописаны в вашем трудовом договоре.