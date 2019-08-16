Общество

Главный судебный пристав Псковской области обсудил с региональными омбудсменами вопросы взаимодействия

В течение одного рабочего дня руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников встретился со всеми региональными омбудсменами региона. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе самого управления, цель встреч - обсуждение вопросов, возникающих при взаимодействии с управлением.

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил продуктивную совместную работу с ведомством, в том числе в отдельно взятых районах, где были организованы встречи с предпринимательским сообществом», - отметили в управлении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов обратил особое внимание, что эффективность защиты и восстановления прав граждан зависит от принятых правомерных и правильных мер судебными приставами в рамках каждого судебного решения и исполнительного листа.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова же подчеркнула, что работа по взысканию алиментов на содержание детей всегда будет одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы судебных приставов. В этом вопросе у уполномоченного по правам ребенка с региональным ведомством, на постоянной основе ведется тесное взаимодействие. Особое внимание уделяется и судебным решениям о порядке общения ребенка с одним из родителей и об определении места жительства ребенка.

В свою очередь, Сергей Колесников поблагодарил всех региональных омбудсменов за активное взаимодействие, выразив уверенность на такую же плодотворную совместную деятельность и в будущем.

Напомним, все три уполномоченных являются членами Общественного совета при УФССП России по Псковской области, которые всегда принимают активное участие во всех мероприятиях УФССП России по Псковской области.