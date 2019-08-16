Общество

Михаил Ведерников поздравил великолучан с Днем города и пожелал им благополучия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 853-й годовщиной со дня первого упоминания в летописи. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор назвал Великие Луки одним из старейших городов региона.

Источник: pskov.ru

«Уважаемые жители города Великие Луки! От всей души поздравляю вас с Днем города! Великие Луки, один из старейших городов Псковской области, отмечает 853-ю годовщину со дня первого упоминания в летописях. Длинная и насыщенная история великолукской земли ярко иллюстрирует ее непростую жизнь и убедительно доказывает силу, отвагу и искреннюю любовь к родине местных жителей, - отметил губернатор. - Сегодня Великие Луки - это важный промышленный и культурный центр Псковской области, чьи энергичные и творческие жители успешно трудятся на процветание своей земли».

Кроме того, Михаил Ведерников выразил уверенность, что совместно с жителями города добьется новых побед: «Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия!».