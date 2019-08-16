Общество

Дети из Себежа представили Россию на международном музыкальном фестивале в Латвии

Трио трубачей Себежской детской школы искусств представили Россию на международном музыкальном фестивале «Солнечный дождь в Латгалии - 2019». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, мероприятие состоялось 24 августа в парке латвийского города Лудза, на эстраде городского парка.

«Россию представляли Иван и Михаил Кириченко, а также - Ярослав Шумков. Руководитель - Владимир Шакуров», - отметили в учреждении.

В исполнении коллектива прозвучали известные не только в нашей стране композиции, но далеко за ее пределами: «Я шагаю по Москве» Андрея Петрова и «Неудачное свидание» Александра Цфасмана.

Кроме России, на фестивале выступали представители Латвии и Белоруссии. После выступления всем участникам фестиваля были вручены дипломы и памятные подарки.