Общество

Трудовая инспекция оштрафовала организацию в Куньинском районе, занимающуюся дорогами

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Куньяавтодор». По части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ, наложен штраф. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, организация занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог.

«В ходе внеплановой проверки выявлены нарушения трудового законодательства: в организации не проведена специальная оценка условий труда, не обеспечено информирование работников об условиях труда на рабочих местах, в трудовых договорах не указаны условия труда», - отметили в ведомстве.