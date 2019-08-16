Псковские полицейские разъяснили алгоритм получения госуслуг

Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru) объединяет все официальные сайты различных государственных учреждений в один ресурс. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этом портале можно один раз зарегистрироваться и получить доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.
В ведомстве отметили, что наиболее востребованными государственными услугами являются:
- замена паспорта гражданина Российской Федерации;
- регистрация по месту пребывания или по месту жительства;
- получение загранпаспорта;
- запись ребенка в детский сад;
- получение информации о своих штрафах в ГИБДД и их оплата;
- регистрация или снятие с учета транспортного средства;
- замена водительского удостоверения;
- получение информации об имеющихся налоговых задолженностях;
- регистрация брака;
- подача заявления на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости.
Кроме того, в управлении добавили, что для регистрации «личного кабинета» на сайте gosuslugi.ru необходимы:
- паспорт;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- мобильный телефон или электронная почта.
В пресс-службе подчеркнули, что подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости можно в электронном виде, через Центр обслуживания в Информационном центре УМВД России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48, подъезд № 3. Время приема: c понедельника по пятницу - с 09.00 до 12.00. В субботу и воскресенье - выходные дни. При себе необходимо иметь: паспорт, мобильный телефон, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). В среднем, время регистрации в «личном кабинете» ЕПГУ и заполнение заявления на получение услуги составляет 15 минут.
Контактный телефон по вопросам регистрации и подачи заявления на получение справки о наличии (отсутствии) судимости: 8-(8112) 59-25-10.