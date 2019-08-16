Общество

Вот-вот семена разлетятся, а никому дела нет - псковичку беспокоит борщевик вокруг Финского парка. ФОТО

Псковичка Татьяна Андреева пожаловалась в Сети, что у Финского парка с разных сторон растет борщевик. Свое сообщение с фотографиями местная жительниц оставила в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«Со стороны казначейства (управление Федерального казначейства по Псковской области, в доме № 57/78 на улице Гоголя, - ред.) есть вход в Финский парк. И там за железным забором (дом № 50 по улице Гоголя, - ред.) растут 2 огромных борщевика. Вот-вот семена разлетятся, а никому дела нет. А дальше просто страшно подумать, что будет! А за Финским парком - около реки Псковы - уже целая плантация борщевика растет!», - заключила псковичка.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Многие подписчики сообщества поддержали автора сообщения: «Срежьте ножом и посыпьте солью».

Но нашлись и те, кто отнеслись к словам Татьяны Андреевой скептически: «Тоже мне, ртуть разлитую нашли. В деревнях лет уж 40 дети гоняют на велосипедах по борщевику - живы! Я пока жив! И кожа в порядке. Убрать его надо, конечно. Но не стоит преподносить, будто - апокалипсис».